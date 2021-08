Otevřete školy, ale přijměte opatření, nabádá OSN

"Pandemie způsobila nejkatastrofálnější narušení vzdělávání v historii. Je proto životně důležité, aby fyzická výuka ve třídách pokračovalo bez přerušení v celém evropské regionu. Má to zásadní význam pro vzdělávání dětí, jejich duševní zdraví a sociální dovednosti," uvedl regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge.

Organizace WHO doporučila zařadit učitele a ostatní zaměstnance škol mezi klíčové pracovníky s přednostním právem na očkování proti covidu-19. Stejně tak by měly dostat vakcínu děti starší 12 let se zdravotními potížemi, které je vystavují vyššímu riziku závažného průběhu onemocnění.

Školy by podle dnes zveřejněné zprávy obou organizací měly patřit k místům, která se uzavřou jako poslední a otevřou jako první. Děti by se měly testovat, ale jako prevenci šíření nemoci by měly školy dobře větrat, pokud je to možné pracovat po menších skupinách a dodržovat dostatečné odstupy mezi jednotlivými žáky i učiteli.

Šíření nákazy je častější v rámci komunit, a školy jsou proto jedním z míst, kde by k němu mohlo s největší pravděpodobností docházet, uvádí zpráva. Nejlepším receptem je podle Klugeho očkování. Nesmí se přitom zapomínat ani na chudší země, s nimiž je třeba se podělit o dostupné vakcíny, dodal.

"Očkování je naší nejlepší obrannou linií proti viru a aby pandemie skončila, musíme ve všech zemích rychle a rovnoměrně rozšířit očkování, což zahrnuje i podporu výroby očkovacích látek a jejich sdílení, abychom chránili ty nejzranitelnější. Musíme také nadále dodržovat opatření v oblasti veřejného zdraví, o jejichž účinnosti víme, včetně testování, sekvenování, trasování, izolace a karantény," uvedl Kluge.

Děti jsou "tichými oběťmi pandemie", je přesvědčen Philippe Cori, ředitel evropské pobočky UNICEF. Školy podle něj nejsou jen místem, kam se chodí pro informace, ale bezpečným přístavem pro děti, které doma zažívají násilí. Pandemie covidu jejich obtíže zhoršila, a je proto důležité, aby se děti v co nejširší možné míře a co nejrychleji opět vrátily do škol, je přesvědčen Cori.