Nová ničivá ruská zbraň je blíže, než se čekalo? Vojenský historik promluvil

Velké plány

"Máme před sebou velké plány na testování a další vývoj těžce vylepšených letadel Tu-22M3M, Tu-160 a Tu-95MS spolu s rozsáhlými pracemi na testování 'perspektivního leteckého komplexu pro dálkové letectvo' (PAK-DA)," cituje historik slova ředitele konstrukční společnosti Tupolev Alexandra Konjuchova, která pronesl u příležitosti 70. výročí založení leteckého testovacího a vývojového centra Žukovskij.

Ruská státní média tvrdí, že PAK-DA, jak je zamýšlený bombardér momentálně označován, začne v centru Žukovskij podstupovat prvotní testy, poukazuje Episkopos. Za zřejmě nejvíce zarážející aspekt projektu PAK-DA pak označuje to, jak blízko zařazení do služby v ruském letectvu nový stroj je.

Bývalý náměstek ruského ministra obrany Jurij Borisov prohlásil, že první prototyp se má objevit mezi roku 2021-2022, upozorňuje komentátor. Dodává, že dle Borisova se má první let uskutečnit o čtyři roky později a se začátkem sériové výroby se počítá v letech 2028-2029.

"Netřeba říkat, že tento časový rozvrh by měl být brán s oprávněnou mírou rezervovanosti," píše Episkopos. S odkazem na protivzdušný systém S-500 a stíhačku Su-57 zdůrazňuje, že PAK-DA by nebyl prvním vlajkovým ruským zbrojním projektem, který by zabředl do kruhu přehnaných očekávaní a následných opakovaných zpoždění, což se však netýká pouze ruské armády.

Zatímco současná ruská letová flotila těžkých strategických bombardérů schopných nést jaderné zbraně se skládá výhradně ze strojů ze sovětské éry a jejich modifikací, PAK-DA má vycházet ze zcela nové konstrukce, vysvětluje historik. Odkazuje na prohlášení vrchního inženýra Igora Ševčuka, že půjde o naprosto nové letadlo založené na nových koncepčních řešeních, která - jak upřesnil prezident ruské Sjednocené letecké korporace Jurij Sljusar - povedou k výraznému snížení detekovatelnosti, zlepšení ovládání a rozšíření bojových schopností.

Stealth především

Zatím se o konkrétní specifikaci PAK-DA ví jen velmi málo, přiznává Episkopos. Uvádí, že ruští vojenští komentátoři naznačují, že stroj má mít operační rádius až 12 tisíc kilometrů, nosnost 30 tun a schopnost nadzvukového letu bez zapnuté forsáže, což je velmi důležité, jelikož velitel ruského letectva Viktor Bondarev prohlásil, že letoun má upřednostnit vlastnosti stealth před hrubou rychlostí.

"Je nemožné postavit pro radary neviditelný raketami vyzbrojený bombardér a zároveň nadzvukový letoun," cituje historik Bondarevova slova. Dodává, že dle velitele se má PAK-DA zaměřit na malou detekovatelnost a schopnost nést naváděné rakety s umělou inteligencí s doletem až 7 tisíc kilometrů, které by dokázaly analyzovat situaci ve vzduchu a přizpůsobovat jí svou dráhu, výšku a rychlost.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Rusko podle Bondareva na takových raketách již pracuje, poukazuje komentátor. Soudí, že ačkoliv jsou střely, které by dokázaly záměrně měnit své cíle během letu a přizpůsobovat svou trajektorii tak, aby se vyhnuly radarům, teprve ve vývoji, budou téměř jistě určeny právě pro odpalování z vnitřní pumovnice PAK-DA, byť se u letounu klade důraz na vlastnosti stealth.

O PAK-DA se hovoří jako o náhradě za bombardéru Tu-160 a Tu-22, ale podle historika není pravděpodobné, že by byl vyráběn v takovém množství, aby se stal dostatečnou páteří ruských strategických bombardovacích sil.

Ruské vojenské kruhy ostatně nedávno potvrdily, že typy Tu-160 a Tu-22 budou sloužit i v dohledné budoucnosti, přičemž oběma se dostane lepší avioniky, výzbroje a pohodlí pro posádku v modifikacích Tu-160M2 a Tu-22M3M, připomíná Episkopos. Soudí, že PAK-DA má tedy zřejmě plnit zaplnit roli stroje schopného hlubokého průniku nad nepřátelské území chráněné nejlepšími protivzdušnými systémy v případě jaderného konfliktu velké intenzity.