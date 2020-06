Pandemie covidu-19 není ani zdaleka u konce, varuje WHO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pandemie covidu-19 není ještě ani zdaleka u konce, šíření koronaviru naopak dál zrychluje. Na pravidelné tiskové konferenci to dnes řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zároveň oznámil, že WHO příští týden vyšle do Číny svůj tým, jehož úkolem bude zjistit původ viru SARS-CoV-2.