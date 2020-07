Papež František je velmi roztrpčen přeměnou chrámu Hagia Sofia na mešitu

"Moje myšlenky míří do Istanbulu. Myslím na chrám Boží Moudrosti a jsem velmi roztrpčen," řekl dnes podle listu The New York Times nejvyšší představitel římskokatolické církve při své pravidelné modlitbě Anděl Páně na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu.

Hagia Sofia patří k nejnavštěvovanějším památkám Turecka, každoročně si ji prohlédnou v průměru tři miliony turistů. Monumentální křesťanský chrám, v němž byli korunováni byzantští císařové, se změnil v mešitu už po dobytí Konstantinopole (dnešního Istanbulu) osmanskými vojsky v roce 1453. Jako muslimská svatyně pak sloužil téměř 500 let a během této doby k němu byly přistaveny čtyři minarety. Uvnitř pak byly zakryty mozaiky s křesťanskými motivy, které byly odkryty poté, co se památka v roce 1934 změnila na muzeum.

From church to mosque to museum to now once more a place of prayer.



Here is a brief history of the 1,483-year-old engineering marvel Hagia Sophia.#HagiaSophia pic.twitter.com/FKUOYxLqlv — Aoun Haider☺️☺️☺️🇵🇰🇵🇰🇵🇰 (@AounHaidee) July 12, 2020

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek podepsal dekret o přeměně chrámu poté, co turecký Nejvyšší správní soud předtím došel k závěru, že takový krok je legální, protože podle jeho verdiktu bylo rozhodnutí ministerské rady z roku 1934 změnit mešitu na muzeum protiprávní.

Dnešní papežova poznámka byla prvním komentářem rozhodnutí ze strany Vatikánu, poznamenala agentura AFP.

The Vatican newspaper Osservatore Romano had on Saturday carried reaction from different countries about Friday's decision to turn the monument from a museum back into a mosque, which was first constructed as a cathedral in the Christian Byzantine Empirehttps://t.co/9QyZKeQARD — AFP news agency (@AFP) July 12, 2020

Nejvyšší představitel řecké pravoslavné církve, konstantinopolský patriarcha Bartoloměj předtím prohlásil, že přeměna muzea v muslimský svatostánek rozdělí muslimskou a křesťanskou komunitu. Ankara ujistila, že i v případě přeměny chrámu na mešitu zůstane zachován charakter stavby jako památky světového dědictví.