Paul McCartney podpořil očkování proti koronaviru: Vakcína nás z toho dostane

Hudebník doufá, že vakcína je cestou ven z temného období pandemie. V Británii za první týden dostalo očkování na 138.000 lidí. Veřejně ho podstoupily i další známé osobnosti.

"Vakcína nás z toho dostane. Myslím si, že to překonáme, vím, že to překonáme a vakcína je skvělá zpráva. Nechám se naočkovat hned, jak to bude možné," uvedl McCartney v rozhovoru s listem The Sun.

Britský hudebník se chce nechat očkovat, aby se mohl co nejdříve vrátit na světová pódia, zejména po zrušení letošního festivalu v Glastonbury. Volný čas v karanténě letos využil k natočení nového studiového alba u sebe doma. Současná situace je podle něj nedostatkem svobody a trpí zejména mladí lidé.

Přímo při očkování se ve snaze podpořit jej u veřejnosti nechal vyfotit britský herec Ian McKellen, 81letý představitel Gandalfa z filmové série Pán prstenů. Vakcínu již tento týden dostali herec a moderátor Lionel Blair nebo britská kuchařka a televizní moderátorka Prue Leithová.