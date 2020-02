Pellegrini v Moskvě. Slovensko není zastáncem protiruských sankcí, řekl Mišustinovi

"Slovensko je součástí EU a vnímá určité komplikace v rozvoji vzájemných vztahů mezi unií a Ruskem. Ale Slovensko má svůj vlastní pohled na to, jak mají vypadat vztahy s Ruskem, a to včetně sankcí. A tento pohled jasně prezentuje," citovaly ruské a slovenské agentury vyjádření Pellegriniho na úvod jednání s Mišustinem.

Meeting w/ new Russian Prime Minister Mikhail Mishustin in Moscow. Discussing trade, energy, tourism, cultural and educational exchanges. Honored to be the first foreign leader to meet w/ Mr. Mishustin. pic.twitter.com/WFGa4HXJTR