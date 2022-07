Perebyjnis v Praze skončí zřejmě v srpnu. Počítá s návratem do Kyjeva

Ke svému konci v Praze Perebyjnis uvedl, že o něm hovořil se Zelenským už před oznámením odvolání. Důvody jsou podle něj diplomatické zvyklosti, kdy se velvyslanci obyčejně střídají po čtyřech letech. Perebyjnis je v Česku pět a půl roku. Své působení v ČR zatím hodnotit nechtěl, se možná se k němu vyjádří na konci svého mandátu, řekl.

Přesný termín návratu do Kyjeva Perebyjnis ještě nezná, počítá ovšem s tím, že by měl nastat v srpnu. Následně by se měl vrátit na ukrajinské ministerstvo zahraničí, do budoucna ovšem nevyloučil pokračování diplomatické kariéry v jiné zemi. "V diplomatické službě působím přes 30 let. Byl jsem v různých zemích a doufám, že ještě nějaká možnost bude," dodal třiapadesátiletý diplomat.

Perebyjnis je velvyslancem v České republice od roku 2017. Dříve stál v čele zastupitelského úřadu v Lotyšsku, působil také jako mluvčí ukrajinské diplomacie. V 90. letech a na počátku tisíciletí působil rovněž na velvyslanectví v Praze postupně v roli druhého tajemníka, prvního tajemníka a rady. Nedávno na sebe upozornil otevřeným dopisem, ve kterém protestoval proti zařazení ruského filmu Kapitán Volkonogov uprchl do programu filmového festivalu v Karlových Varech.

Ukrajinský prezident v minulém týdnu odvolal kromě Perebyjnise také velvyslance z Německa, Maďarska, Norska a Indie.