Po vzpouře našli v troskách sibiřské věznice oběšeného trestance

Nalezený mrtvý vězeň byl oběšený a zřejmě nešlo o sebevraždu, napsal deník Kommersant s odvoláním na ombudsmana Irkutské oblasti, který dnes vězeňský tábor navštívil. Místní vězeňská správa dosud o obětech a raněných neinformovala, dodal list.

Angarsk leží asi 4000 kilometrů na východ od Moskvy a asi 50 kilometrů severně od Irkutska a jezera Bajkal.

Vzpoura podle deníku začala tím, že ještě ve čtvrtek si asi dvě desítky vězňů pořezaly ruce na protest proti tomu, že jeden z dozorců zmlátil jejich spoluvězně, údajně za neposlušnost. Podle ombudsmana Viktora Ignatěnka se do vzpoury zapojily tři stovky vězňů, které po potlačení nepokojů - to už si podle něj další oběti, ani těžce raněné nevyžádalo - rozvezli do dalších věznic v Irkutsku a Angarsku. Požár, který zasáhl plochu 30.000 čtverečních metrů a zničil vězeňské dílny, byl uhašen.

"Vím o tom, že když začali odklízet trosky, našli tělo oběšence. Všechny příznaky svědčí o tom, že to nebyla sebevražda. Podle jedné hypotézy, která se nyní ověřuje, jej pověsili vězni za to, že spolupracoval s vedením věznice," řekl Ignatěnko. Podle něj šlo o asi jednatřicetiletého muže z Irkutské oblasti. Vězeňský tábor nyní podle něj vypadá "jako po bombardování" a "škody jsou ohromné", protože shořely dílny, učiliště, škola, kravín, vepřín a další hospodářské budovy. Hodně zvířat v ohni zahynulo. Na záznamu z videokamer viděl, že vězni rozbíjeli kamery, dostali se z cel, protože měli klíče, a napadli dozorce. Jednoho z nich zmlátili, ostatní se stačili zabarikádovat.

Podle regionální vězeňské správy vzpoura vypukla v bloku, kde jeden vězeň, zavřený na samotce, bránil prohlídce cely a vyzýval ostatní vězně k protiprávní činnosti. V bloku jich byly asi dvě desítky. Podle ochránce lidských práv Pavla Glušenka tyto vězně nechalo vedení odvézt neznámo kam. Následujícího dne ostatní vězni na protest odmítli nastoupit a požadovali od vedení, aby objasnilo osud zmizelých spoluvězňů; obávali se totiž, že zrovna jsou surové biti. Vedení věznice ale místo vysvětlení nasadilo speciální komando.

V nápravném zařízení IK-15 v Angarsku si odpykávají trest recidivisté. Věznice se vyznačuje přísným režimem. Ve věznici nyní zůstává 835 lidí, dodal Kommersant.

Věznice je podle aktivistů nepřístupná nezávislých pozorovatelům a advokátům kvůli opatřením proti koronaviru, takže oficiální informace nelze ověřit.