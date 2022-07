Počet dětí zapsaných do ukrajinských škol rapidně klesl. Spousta zařízení byla zničena

Na konferenci o digitalizaci ve vzdělávání, kterou Česko pořádá při předsednictví EU, poděkoval za pomoc, kterou Evropa Ukrajině poskytuje. Zdůraznil, že Ukrajina považuje děti, které odešly kvůli válce do zahraničí, za vysídlené pouze dočasně, počítá s tím, že se vrátí, až to bude možné.

Nový školní rok zahájí na Ukrajině školáci v prezenční i distanční formě výuky. Prezenční bude tam, kde to bude z bezpečnostního hlediska možné, tam kde ne, bude on-line výuka, uvedl Vitrenko. Bude dosažitelná i pro Ukrajince žijící v Česku, k tomu účelu byla na Ukrajině zřízena on-line výuka pro děti žijící v zahraničí. České ministerstvo podle ředitele odboru EU Martina Fatury dálkové vzdělávání dětí podporuje. Zdůraznil ale, že se na děti žijící v Česku vztahuje povinná školní docházka. Jde podle něj o integraci, nikoli asimilaci, o podporu dětí tak, aby mohly pokračovat ve studiu v rámci českého vzdělávacího systému a současně pokračovat ve spojení s ukrajinským jazykem a kulturou. Cílem má být, aby se příchozí cítili dobře, měli možnost se dál rozvíjet, ať už se rozhodnou zůstat v zemích EU, nebo se vrátí na Ukrajinu.

Z průzkumu, který mezi 20. červnem a 13. červencem provedla společnost PAQ Research ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd mezi 1300 domácnostmi ukrajinských uprchlíků, ve kterých žije 1447 dětí ve věku dva až 17 let, vyplývá, že pětina ukrajinských středoškoláků, kteří přišli s rodinami do Česka po únorovém zahájení ruské invaze na Ukrajinu, se v červnu neúčastnila výuky v českých školách ani se neučila na dálku z Ukrajiny. Mezi ukrajinskými dětmi, které by měly chodit na základní školy, jich ze vzdělávání vypadlo 13 procent a mezi předškoláky 69 procent.

Do českých základních škol v červnu chodily téměř tři pětiny dětí ukrajinských uprchlíků, v mateřských školách jich bylo 26 procent a čtvrtina navštěvovala střední školy. Šestapadesát procent středoškoláků, kteří uprchli z Ukrajiny před válkou, se v Česku učilo prostřednictvím on-line výuky z Ukrajiny. Mezi žáky ZŠ tento způsob výuky využívalo 30 procent dětí.

Většina ukrajinských rodičů, jejichž děti do škol zatím nechodí, chce na podzim začít.

Podle průzkumu v součtu do škol chodí či zápis plánují ukrajinští rodiče 85 procent dětí v předškolním věku a okolo 90 procent žáků základních škol, zatímco u středoškoláků je to zhruba 55 procent.