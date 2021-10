Počet mrtvých s covidem v Rusku dál trhá rekordy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za poslední den v Rusku zemřelo 968 lidí v souvislosti s covidem-19, to je znovu nejvyšší číslo od vypuknutí pandemie. Rostou také denní přírůstky infikovaných koronavirem. Poté co dva dny přesahovaly 27.000, vystoupil počet nakažených za uplynulých 24 hodin na 29.362. To je maximum od loňského 24. prosince a druhá nejvyšší hodnota od začátku pandemie v zemi, informovala agentura TASS s odvoláním na ruský operativní štáb.