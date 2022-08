Počet nově hlášených případů opičích neštovic celosvětově klesá

"Tento pokles by mohl odrážet první náznaky klesajícího počtu případů v evropském regionu, ale musí být ještě potvrzen," sdělila dnes WHO v Ženevě. Evropský region v pojímání WHO zahrnuje 53 zemí od EU přes Turecko či Turkmenistán a Rusko až po Izrael. V regionu Severní a Jižní Ameriky naopak počty případů nadále rostou.

Z celého světa bylo v týdnu od 15. do 21. srpna hlášeno 5907 případů opičích neštovic, zatímco v předcházejícím týdnu jich bylo 7477.

Opičí neštovice se v poslední době rozšířily v takzvaných neendemických oblastech, tedy takových, kde se vir původem z Afriky dříve téměř nevyskytoval. Od začátku roku WHO eviduje na 41.600 případů nákazy a 12 souvisejících úmrtí v 96 zemích. Nejvíce případů, více než 14.000, hlásí Spojené státy. Následují Španělsko, Brazílie a Německo.