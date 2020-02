Podle experta WHO je brzy vyhlásit pandemii koronaviru

"Používat výraz pandemie neodpovídá faktům," řekl Ghebreyesus na tiskové konferenci v Ženevě. "Musíme se nyní soustředit na to, abychom virus dostali pod kontrolu, a zároveň se připravovat na potenciální pandemii," dodal.

Epidemii koronaviru stále ještě můžeme porazit, uvedl Ghebreyesus. "Hlavní poselství, které by mělo všem zemím dodat naději, odvahu a sebedůvěru, je to, že virus je možné zvládnout. Mnoho zemí už právě to udělalo," řekl.

WHO už minulý měsíc vyhlásila naléhavou zdravotní situaci mezinárodního dosahu, což je její nejvyšší stupeň varování. Tehdy bylo mimo Čínu hlášeno méně než 100 případů nákazy a v Číně se potvrdilo prvních osm případů přenosu nového koronaviru z člověka na člověka.

"Má tento virus potenciál přerůst v pandemii? Ano, rozhodně. Dospěli jsme do tohoto bodu? Podle našeho vyhodnocení situace zatím ne," řekl generální tajemník WHO.

Obavy z pandemie narostly po prudkém zvýšení počtu nových případů hlášených z Íránu, Itálie a Jižní Koreje. V Číně mezitím počet nově nakažených osob klesl a úřady zmírnily omezení na některých místech včetně Pekingu.

Celkový počet obětí nového koronaviru po celém světě přesáhl 2600, drtivá většina jich je v Číně, kde bylo hlášeno více než 77.000 případů nákazy. Mimo Čínu bylo zaznamenáno 2074 nakažených v 28 zemích a 23 úmrtí, upřesnila WHO.