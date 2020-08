Podle pravoslavné církve bude Lenin dříve či později pohřben

"Samozřejmě, vztah církve a většiny věřících jak k činnosti Lenina, tak k jeho mauzoleu, je pochopitelný a jednoznačný. Ale v čem by se měl dnes projevit pastýřský přístup? Ve shovívavosti k lidem, pro které by se to mohlo stát tragédií. Osobně jsem přesvědčen, že v tomto případě je to otázka času," řekl Legojda o perspektivě pochování Leninova těla listu Kultura.

Mluvčí dodal, že tento problém vyžaduje "moudrost a delikátní přístup" bez ohledu na to, že v církevních kruzích jsou odpůrci dalšího Leninova setrvání v mauzoleu. Podle nich by církev měla neprodleně a tvrdě vyžadovat odstranění revolucionářova těla, a to tím spíše, že "vcelku je to taková komunistická parodie" na ostatky svatých, nepodléhajících rozkladu.

Server Newsru.com připomněl, že o Leninově pohřbu se v Rusku hovořilo nejednou, v posledních letech o tom mluvil například vládce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov. Před dvěma lety jeden z petrohradských poslanců doporučoval nahradit tělo vůdce světového proletariátu přesnou kopií z gumy či vosku. Vůdce ruských komunistů Gennadij Zjuganov ale na všechny podobné návrhy odpovídal, že nedovolí zničit mauzoleum.

Před třemi lety nezávislé sociologické středisko Levada zveřejnilo výsledky průzkumu, podle něhož byla tehdy ruská veřejnost v názoru na další Leninův osud rozdělena do dvou stejně velkých táborů: 41 procent dotázaných by Lenina pohřbilo, ale dalších 41 procent požadovalo, aby mumifikované tělo setrvalo v mauzoleu.