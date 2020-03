Podle ruského dirigenta může s koronavirem pomoci Mozart

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Při léčbě nemoci způsobené novým typem koronaviru by mohlo pomoci poslouchání skladeb Wolfganga Amadea Mozarta či italské opery. Myslí si to alespoň ruský dirigent a houslista Vladimir Spivakov, informovala agentura AFP. Vyhýbat by se podle něj nemocní měli hlavně skladbám Richarda Wagnera.