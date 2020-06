Podle šéfa WHO má být vakcína proti covidu-19 společným statkem

Očkovací látky by podle Tedrose měly být všeobecně přístupné. "Mnoho vůdců podpořilo myšlenku učinit z jakékoli vakcíny globální veřejný statek, ale mělo by se to dál prosazovat," řekl Tedros na dnešní tiskové konferenci. "Potřebujeme skutečně celosvětový politický závazek a celosvětovou shodu dříve, než produkt vůbec budeme mít," řekl Tedros.

Generální ředitel WHO tak komentoval obavy, že některé země, například USA, by si mohly dělat zásoby vakcín nebo léků, které vyvinou, a chudší země by k nim neměly přístup.

Státy Evropské unie se dnes na videokonferenci ministrů zdravotnictví shodly, že podporují unijní plán společného nákupu několika vyvíjených vakcín proti covidu-19. Brusel chce "předplacením" očkovacích látek až u šestice výrobců zajistit, aby unijní státy měly dostatek dávek ve chvíli, kdy bude vakcína oficiálně dostupná.

Některé členské země přitom paralelně jednají o nákupech vlastního koronavirového očkování. Některé státy včetně Česka také pracují na vývoji vlastní vakcíny. Podle některých odborníků však český projekt za desítky milionů korun nebudí důvěru a země by se měla zapojit do společných unijních aktivit.