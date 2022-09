Podmínky ve vězení ohrožují Navalného zdraví, řekl bývalý koordinátor

Navalnyj byl zatčen loni v lednu po návratu do Ruska z Německa, kde se léčil z otravy nervově paralytickou látkou. Navalnyj a Západ z otravy viní ruský režim, který to však odmítá.

Letos v březnu byl odsouzen k devítiletému trestu za podvod a pohrdání soudem. Ještě dříve mu justice vyměřila 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru. Opoziční vůdce tvrdí, že obvinění proti němu jsou vykonstruovaná a mají za cíl zmařit jeho politické ambice.

Minulý týden Navalnyj na sociálních sítích prostřednictvím svých právníků uvedl, že byl potřetí během srpna přeložen na samotku v odplatě za svou politickou činnost. Cela o rozměrech dva krát tři metry, vybavená stolem, židlí a postelí, která je od 6:00 do 22:00 složená, znamená podle Volkova výrazné zhoršení podmínek. "Před třemi týdny náhle začali dramaticky zhoršovat jeho podmínky, což skutečně enormně ohrožuje jeho zdraví, protože žádný normální člověk nemůže vydržet dlouho v takové 'speciální' cele," řekl Volkov v litevském hlavním městě Vilniusu, kde se usídlila většina Navalného organizace, jejíž činnost byla v Rusku zakázána.

"A pro Alexeje, který právě přežil otravu, je to obzvlášť nebezpečné," dodal Volkov, který je s odsouzencem v kontaktu prostřednictvím právníků. Zatím je však Navalnyj podle Volkova "duševně a fyzicky velmi zdatný". Volkov řekl, že tým netuší, co ruský prezident Vladimir Putin zamýšlí. "Skutečnost, že Putin prohrává (válku na Ukrajině) a je stále méně předvídatelný, činí situaci nebezpečnější," řekl Navalného spolupracovník.

Volkov se domnívá, že Navalnyj by byl propuštěn, jakmile by Putin opustil scénu. Jiné jistoty ale podle něj nejsou, protože vliv Západu na Moskvu, který dříve pomohl zlepšit podmínky ve vězení pro Navlného, skončil s ruskou invazí na Ukrajinu. Po únorové invazi Navalného tým začal vysílat na portálu YouTube příspěvky, které mají ovlivnit mínění veřejnosti proti Putinově válce. Příspěvky v Rusku sleduje 15 milionů lidí, poznamenal Volkov.

"Víme, že naše akce pomáhají pomalu měnit mínění veřejnosti. Bude trvat dva až tři roky, než se dramaticky změní přístup ruské společnosti a jeho válka se stane tak nepopulární, že nebude moci pokračovat," odhaduje Navalného muž.

Navalného tým doufá, že nedělní obecní volby v Moskvě promění v protestní hlasování podporou 400 kandidátů, kteří tvrdí, že jsou proti ozbrojenému konfliktu. "Čelí velkému tlaku, dokonce násilí a brutalitě. Jsou biti," řekl Volkov.

Aktivista se v rozhovoru také vyslovil proti návrhům zakázat Rusům vstup do Evropské unie, jak to navrhují pobaltské státy či Polsko. Podle něj je to propagandistický dárek Kremlu a sankce namířené proti klíčovým představitelům by byly účinnější.