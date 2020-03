Moskva se kvůli koronaviru uzavírá. Medveděv zveřejnil varovné video, Rusové si dělají zásoby

V hlavním městě smí lidé ode dneška vycházet jen v nejnutnějších případech.

Podle dnešních údajů krizového centra bylo v 71 regionech za minulých 24 hodin diagnostikováno nově 302 případů nákazy, informuje TASS. Dosud se uzdravilo 66 lidí, zatím poslední úmrtí je hlášeno z Pskovské oblasti. Z 1836 nakažených osob připadá 1226 na Moskvu.

"Vyzývám politiky ruských regionů, aby věnovali pozornost moskevské zkušenosti a připravili se na možné zavedení podobných opatření ve svých regionech," sdělil dnes Mišustin.

K Moskvě se zatím připojila Murmanská oblast, která sdílí hranici s Finskem a Norskem.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin řekl, že 20 procent Moskvanů se nařízením o izolaci neřídí. Doufá, že se situace zlepší, až bude zavedena elektronická kontrola pohybu lidí, což má být do konce týdne.

Místopředseda bezpečnostní rady státu a bývalý premiér Dmitrij Medveděv občanům prostřednictvím videa vzkázal: "Některým z vás to může připadat jako hra, jako nějaký hollywoodský thriller. Hra to ale není... Bohužel je to reálná hrozba pro nás pro všechny a pro celou civilizaci."

Podle průzkumu nezávislého střediska Levada má úplnou důvěru ve vládní informace o koronaviru jenom 16 procent Rusů. Až 24 procent účastníků průzkumu sdělilo, že vládě v tomto směru vůbec nedůvěřuje.

Ode dneška v Rusku také platí uzávěra vnějších hranic. Týká se všech hraničních přechodů pro automobilovou, železniční i říční přepravu, výjimku bude mít přeprava zboží.

Ačkoli v Moskvě mohou lidé vycházet jenom kvůli nákupu, do lékárny, cesty do práce nebo vyhledání naléhavé pomoci, není omezeno právo z města odjíždět ani do něj přijíždět.

Rusko sice patří k zemím, jež jsou epidemií méně postiženy, přesto tam byl tento týden vyhlášen jako nepracovní, jsou uzavřena nákupní střediska, restaurace i zábavní podniky.

Rusové jsou už dlouho zvyklí na finanční a politické krize. Nyní reagují na pandemii nemoci COVID-19 nákupem zásob všech základních věcí pro život v izolaci - včetně pohanky či kondomů, napsala agentura AFP, která připravila přehled pěti hlavních položek na ruských nákupních seznamech.

POHANKA

Pohanka je v této zemi základní potravinou a jí se jednak jako příloha, ale také jako hlavní jídlo. Tato obilovina podobná kroupám je také barometrem ruských ekonomických obav a je obzvláště vyhledávaná v dobách krize. Rozšíření koronaviru a vyhlášení preventivních opatření v Moskvě vyvolaly nájezdy obyvatel na obchody s potravinami i online supermarkety. Rusové skupují pohanku a sůl navzdory varováním úřadů před panickým nakupováním. Od devátého do 15. března stoupl prodej pohanky o 66 procent v porovnání se stejným obdobím loňského roku, jak uvedla firma pro průzkum trhu Nielsen Russia.

SEXUÁLNÍ HRAČKY

V Rusku také stoupl prodej kondomů a sexuálních hraček úměrně tomu, kolik lidí se uzavřelo do izolace, anebo se na ni chystá. Ozon, jeden z největších ruských online obchodů, ohlásil v březnu 300procentní nárůst prodeje sexuálních hraček a kondomů. Poptávka vyvrcholila 14.-17. března, kdy mnoho společností nařídilo zaměstnancům, aby se připravili na práci z domova. Prodej kondomů a lubrikantů vyskočil o 147, respektive 124 procent v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Vysoká poptávka je také po všech druzích spodního prádla a oblečků probouzejících fantazii, přičemž prodej sexy kostýmu zdravotnice se oproti loňskému roku více než zdvojnásobil.

ELEKTRONIKA A PÁLKY

Prudce vzrostl také prodej spotřebitelské elektroniky, především kvůli propadajícímu se rublu, který v letošním roce kvůli koronaviru ztratil pětinu své hodnoty, a také kvůli klesajícím cenám ropy. Znehodnocování rublu povede v následujících měsících k vyšší inflaci, a proto Rusové skupují dováženou elektroniku, jako jsou mobilní telefony a laptopy, dokud je za nynější ceny. Dalším faktorem pro posílení prodeje elektroniky je potřeba se izolovat - a v řadě případů si také vytvořit domácí kancelář. Celková nejistota překvapivě zvýšila také prodej baseballových pálek, který v březnu stoupl téměř o 30 procent. Baseball se v Rusku nijak masově nehraje, takže jde zřejmě o prostředek na vlastní obranu.

MRAZNIČKY

Mnoho Rusů také investuje do zvýšení mrazící kapacity, aby si mohli během pandemie pořídit větší zásoby. Prodeje ledniček a mrazniček prudce stoupají - Ozon zaznamenal v březnu čtyřnásobný nárůst.

ČESNEK

Mnoho lidí v Rusku věří v antivirový potenciál česneku - a v důsledku toho po něm také v poslední době stoupla poptávka. Cena česneku, z nějž většina pochází z Číny, se v únoru zvýšila o 11 procent. Také čečenský vůdce Ramzan Kadyrov radí lidem, aby žvýkali stroužky česneku a posílili tak svůj imunitní systém. Doslova řekl: "Jezte česnek a budete mít čistou krev." Ve skutečnosti ale česnek před infekcí nechrání, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). "Česnek je zdravá potravina, která může mít jisté antimikrobiální vlastnosti. Neexistují ale žádné důkazy z nynější epidemie, že by konzumace česneku lidi chránila před novým koronavirem," dodala WHO.