Policie při nedělních protestech v Bělorusku zadržela 280 lidí

Mluvčí ministerstva vnitra podle agentury TASS dále uvedla, že nepovoleného protestu v Minsku se zúčastnilo 7000 lidí, celkem do ulic v Bělorusku vyšlo podle ní 8000 tisíc protestujících. Organizace na ochranu lidských práv Vjasna však v neděli uvedla, že demonstrace v metropoli se zúčastnilo na 50.000 lidí. Agentura Interfax v neděli odhadla počet protestujících na přibližně 30.000.

O desítkách tisíc demonstrujících v Minsku informuje rovněž agentura Reuters. Podle ní se lidé vydali do ulic navzdory nedávné hrozbě ministerstva vnitra, že v případě potřeby bezpečnostní složky použijí proti protestujícím střelné zbraně.

V Minsku a dalších běloruských městech v neděli pokračovaly hromadné protesty, které začaly poté, co ústřední volební komise 9. srpna ohlásila, že vítězem prezidentských voleb se opět stal dlouholetý autoritářský vůdce Lukašenko. Opozice stejně jako Evropská unie a další státy výsledek hlasování neuznaly a požadují vypsání nových voleb.

Policie v neděli nasadila těžkou techniku, proti demonstrujícím použila ohlušující granáty a vodní děla. Podle agentury DPA pořádkové síly střílely do vzduchu gumové projektily poté, co je demonstranti údajně napadli kameny.

Opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská, která se po volbách uchýlila do litevského exilu, dala minulý víkend Lukašenkovi ultimátum, aby do do 25. října odstoupil a propustil všechny politické vězně. V opačném případě bude podle jejích slov čelit celostátní stávce, která ochromí Bělorusko.