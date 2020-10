Policistu ze známé fotky z běloruských protestů opustila žena

Fotograf agentury Reuters zachytil Timura Griška v srpnu, během první noci opozičních protestů v Minsku. Griško v kukle na snímku gestikuluje rukama u bezvládně ležícího polonahého těla jednoho z demonstrantů. Stejnou scénu zachytila i kamera a na záběrech z ní Griško s dalším policistou nesou zadrženého demonstranta z policejního auta a protestující požadují jeho propuštění. "Ano, pustím ho. Zavolejte sanitku," křičí na ně zpět Griško.

O bezvládném demonstrantovi se vzápětí rozšířila zpráva, že zemřel. Později se však ukázalo, že nebyla pravdivá a muž žije. Griško v ruské státní televizi RT o dva týdny později uvedl, že protestující byl opilý a pod vlivem drog. "Pokud jsme ho zbili, tak to bylo v situaci, kdy skočil na štíty (pořádkové policie)," nechal se slyšet.

Demonstrant, jenž se jmenuje Jevjenij Zajičkin, však běloruskému serveru Tut.by řekl, že policisté ho zbili během zatýkání, ztratil vědomí a skončil v nemocnici. Ukázal přitom propouštěcí zprávu z nemocnice, která alkohol ani drogy nezmiňuje. "Později se však ukázalo z jiné lékařské zprávy, že Zajičkin ve skutečně opilý byl," píše meduza.io.

Griškova identita po celou dobu zůstávala veřejnosti neznáma (v televizi hovořil anonymně), po nějaké době se však podle serveru meduza.io na sociálních sítích objevilo jeho plné jméno, informace o jeho předchozích nasazeních a další informace.

V září pak ukrajinský web Obozrevatel přišel se zprávou, že se s Griškem rozvádí jeho žena Lilija Salimgarevová, která se v roce 2017 stala běloruskou šampionkou v kulturistice. Salimgarevová na svém instagramovém účtu zveřejnila rozvodové papíry a napsala: "To se stává. Naše názory a pohledy se prostě rozešly."

Nyní serveru Naša Niva řekla, že po zveřejnění identity jejího muže čelila neustále šikaně veřejnosti. A tvrdí, že k rozvodu ji donutil tlak způsobený nenávistnými zprávami. "Pokud je tohle, co společnost chce, bude to lepší pro mě i pro něj. Je velmi těžké vydržet takové pronásledování, přáli mi smrt. Tisíce zpráv denně, kde psali: Doufám, že zemřeš. Bude to tak pro mě lepší i bezpečnější," řekla. Na dotaz, zda by její manželství přežilo bez "srpnových událostí", odpověděla, že by "pravděpodobně nenastal rozvod".

От разгонявшего протестующих белорусского силовика Тимура Гришко (он на фото) ушла жена. Салимгареева подтвердила, что была инициатором расторжения брака, сказав, что "не сошлась во взглядах" с мужем. https://t.co/M5ZYerWLbq — Радио Ночных котов (@N24Ru) October 22, 2020

V Bělorusku už přes dva měsíce demonstrují obyvatelé země proti režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, policie proti nim tvrdě zasahuje a demonstrující zatýká. Obzvláště nemilosrdně zasahovala v srpnu. Úřady nedávno pohrozily, že proti protestujícím použijí střelné zbraně. Lidé do ulic vyšli po srpnových prezidentských volbách, ve kterých ústřední volební komise vítězem prohlásila dosavadního autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Opozice, stejně jako mnohé země nebo Evropská unie, výsledek prezidentských voleb neuznává a požaduje vypsání nového hlasování.