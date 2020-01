Pompeo dorazil na Ukrajinu. Návštěva je mimořádně delikátní, soudí analytici

Opoziční demokraté Trumpa loni v prosinci v rámci impeachmentu obvinili, že se pokusil přinutit Kyjev ke spolupráci ve volebním souboji s Joem Bidenem, pravděpodobným Trumpovým soupeřem v listopadových prezidentských volbách.

V případu figuroval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož se údajně Trump loni v červenci v telefonickém rozhovoru snažil k podpoře svého volebního souboje přimět. Ukrajinský prezident pomoc neurčitě přislíbil.

Klíčovou otázkou v ukrajinské kauze byla americká vojenská pomoc, kterou Trump loni krátce pozastavil, aby posílil svůj tlak na Kyjev. Slíbil rovněž Zelenskému oficiální přijetí v Bílém domě, které se dodnes neuskutečnilo. Americká opozice považuje pozastavení pomoci ve výši přesahující 300 milionů dolarů za zradu Kyjeva v jeho boji s ruským agresorem a za důvod k ústavní žalobě.

Podle agentury AP hodlá Mike Pompeo v dnešním jednání se Zelenským "zdůraznit význam americko-ukrajinské spolupráce". V letadle do Kyjeva ministr novinářům řekl, že "americkému lidu samozřejmě na ukrajinském lidu záleží".

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8