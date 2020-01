Pompeo hovořil se Zelenským, nabídl pomoc při vyšetřování letecké katastrofy

"Stojíme při Ukrajině a jsme připraveni poskytnout naši podporu a pomoc při probíhajícím vyšetřování," napsal ministr Pompeo na sociální síti. Zelenskyj telefonát komentoval slovy, že byl domluven plán dalších vzájemných kontaktů včetně Pompeovy návštěvy v Kyjevě, která by se měla uskutečnit ještě v lednu.

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation.