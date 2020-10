Popularita Navalného po otravě vzrostla, přibylo mu ale i odpůrců

Navalného aktivitu podle průzkumu schvaluje pětina dotázaných, polovina je proti. Před rokem opozičníkovu práci schvalovalo devět procent účastníků průzkumu, zatímco opačný názor vyjádřila čtvrtina dotázaných.

Navalnyj byl v srpnu letecky přepraven z Ruska do Berlína poté, co zkolaboval během vnitrostátního letu z Tomska do Moskvy. Kvůli Navalnému letoun přistál v Omsku, kde byl hospitalizován a posléze přepraven do berlínské nemocnice Charité. Zde se léčil 32 dnů, než byl minulý měsíc propuštěn. Nyní se zotavuje na neznámém místě v Berlíně. Podle německých expertů byl tento přední kritik Kremlu otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz.

Berlín společně s Evropskou unií od Ruska žádají vysvětlení Navalného onemocnění. Kreml popřel jakoukoli účast na incidentu a uvedl, že ještě neviděl důkazy o spáchání trestného činu.

Z dotázaných, kteří věděli o Navalného otravě, 55 procent uvedlo, že nevěří, že to byl úmyslný čin.

Ruské zastoupení při Evropské unii se minulý měsíc odvolalo na jiný průzkum, podle kterého popularita Navalného dosahovala pouze dvou procent, Zastoupení uvedlo, že by nemělo smysl, aby Moskva otrávila politického oponenta s tak nízkou podporou. "Je to, jako by říkali: 'Pokud by jeho obliba dosahovala 20 procent, pak bychom ho otrávili'," zareagoval tehdy Navalného spolupracovník Leonid Volkov, připomněl Reuters.

Navalnyj slíbil, že se vrátí do Ruska, aby se dál věnoval politice. V rozhovoru pro německý časopis Der Spiegel, zveřejněný ve čtvrtek, obvinil prezidenta Putina, že stojí za jeho otrávením. Kreml vzápětí nařkl opozičníka, že spolupracuje s americkou Ústřední zpravodajskou službou CIA.

Putinova obliba na jaře klesla k 59 procentům, tedy k historickému minimu za dvě desetiletí u moci. Mezitím ale podle Levady prezidentova popularita vystoupala k 69 procentům.