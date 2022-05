Porošenko mohl vycestovat ze země, míří na summit evropských lidovců

Možnost vycestovat ze země mu předtím úřady dvakrát zamítly, napsal ruskojazyčný server BBC.

Porošenko před cestou do Rotterdamu poslal dopis ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému, kterého informoval o chystaném summitu evropských lidovců. "Mimo jiné se právě tam bude rozhodovat o perspektivách posílení sankčního režimu vůči Rusku, o mechanismu poválečné obnovy Ukrajiny a o možnosti udělit našemu státu status kandidátské země EU," napsal Porošenko v dopise, který zveřejnil na facebooku.

Exprezident také Zelenského vyzval, aby Ukrajina ve světle vnější hrozby zůstala jednotná a na mezinárodním poli si neprotiřečila. "Při tak jasných cílech a sděleních, v čím zájmu je mě zastavit na hranicích?" ptal se Porošenko.

BBC připomíná, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu a následně vyhlášené povinné mobilizaci nemohou napadenou zemi opustit muži ve věku od 18 do 60 let. Někteří Ukrajinci ale mají z tohoto pravidla výjimku. Šestapadesátiletý Porošenko se minulý týden neúspěšně pokusil vycestovat přes Polsko do Litvy, kde se měl v rámci ukrajinské delegace zúčastnit jednání. Podle úřadů ale neměl potřebná povolení, což jeho strana odmítla. Přechod hranic mu pohraničníci neumožnili ani o den později.

Porošenko je na Ukrajině vyšetřován kvůli podezření z velezrady, z financování terorismu a z vytvoření teroristické organizace. Podle úřadů se ještě před zvolením do čela státu v roce 2014 dohodl - i s lidmi z nejvyššího vedení Ruska - na nákupu uhlí za 1,5 miliardy hřiven (asi 1,16 miliardy Kč) z území ovládaného proruskými separatisty v oblasti Donbasu. Tento nákup zvýšil podle vyšetřovatelů závislost Ukrajiny na Rusku a na separatistech nebo podkopal hospodářskou bezpečnost státu.

Soud v Kyjevě odmítl nařídit Porošenkovo zatčení, ale uložil mu povinnost spolupracovat s úřady a vyhovět jejich případným předvoláním. Bývalý prezident, jemuž v případě odsouzení hrozí až 15 let vězení, označuje obvinění za smyšlená.