Porošenko onemocněl covidem. Počet nakažených rychle roste na Ukrajině i v Rusku

Denní přírůstky v září vzrostly přes 3000 nových případů nákazy a přiměly vládu k prodloužení karanténních opatření proti nákaze do konce října.

Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 42 miliony obyvatel nakazilo celkem 208.959 lidí, z nichž 4129 nákaze podlehlo.

Covidem-19, který způsobuje koronavirus, onemocněl i bývalý prezident Petro Porošenko. "Nepřišlo to v správné chvíli. Je mi moc líto, že jsem nucen přerušit cesty po regionech. Za šest posledních let jsem si zvykl nemoci přecházet. Ale tato je zákeřná," uvedl exprezident o pozitivním testu s tím, že se léčí doma. "Doufám v brzké uzdravení a vyzývám všechny Ukrajince, aby na sebe dávali pozor," dodal.

Отримав позитивний тест на Covid.



Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.



За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша.



Тому від сьогодні лікуюся вдома.



Закликаю всіх українців берегти себе! pic.twitter.com/MdYXZ5Cf8x — Петро Порошенко (@poroshenko) September 29, 2020

Deník Ukrajinska pravda na svém webu připomněl, že covidem-19 onemocněly také předsedkyně dalších opozičních stran Hlas a Vlast Kira Rudyková a Julija Tymošenková, která se mezitím zotavila.

Rusko dnes oznámilo dalších 8481 nových případů nákazy koronavirem a 177 úmrtí v uplynulých 24 hodinách. O den dříve to bylo 8232 případů a 160 úmrtí.

Je to 17. den za sebou, co roste počet nových případů, a třetí den v řadě, co počet nových případů přesáhl 8000, poznamenal list Kommersant.

Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo více než 1,17 milinu lidí, z nichž 20.722 nákaze podlehlo.

Rusko je podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, z hlediska počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější zemí světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu úmrtí je na 12. příčce. Po celém světě se nakazilo již více než 33 milionů lidí a počet obětí přesáhl milion.