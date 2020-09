Poučená Itálie účinně bojuje s druhou vlnou covidu. Zvládá ji lépe než Česko

V březnu letošního roku zažila Itálie dramatickou situaci vlivem nového koronaviru. Denní počet úmrtí byl kolem 900 a zaměstnanci krematorií nestíhali vykonávat svoji práci, dokonce nezbyla ani kapacita v márnicích. Tragédie obrovských rozměrů je hlavní důvod, proč Itálie v současné době dokáže kontrolovat šíření nákazy. Podle dostupných dat z Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí má Itálie za posledních 14 dní pouze 35 nových případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel ve srovnání s Českem kde je nových případů 244. Španělsko je na tom o poznání hůř a to s 320 novými případy.

Italská vláda ze strachu, že by se mohla situace z jara opakovat prodloužila nouzový stav až do poloviny října. Podle serveru iRozhlas.cz tak mohla vláda reagovat v létě, kdy Itálie pocítila opět nárůst pozitivních případů. Opět bylo zavedeno povinné nošení roušek od 18:00 do 6:00, ale pouze v místech, kde bylo pravděpodobné, že se bude pohybovat hodně lidí. Podniky nadále musí dodržovat opatření jako je měření teploty, nošení roušek, rozestupy a italská vláda nadále doporučuje pracovat z domova.

Italský virolog Fabrizio Pregliasco se domnívá, že Itálie je v současné době lépe připravena ve srovnání s Velkou Británií, Španělskem nebo Francií, protože jako první čelila „covidovému hurikánu“. „Lidé se v březnu a dubnu velmi báli. To má vliv na krátkodobé chování, ale není jisté, jak dlouho to vydrží. Jsme středomořskou zemí a častěji, než v jiných zemích jednáme podle našich emocí,“ poznamenala psycholožka Guendalina Graffignová.

Dodržování základních pravidel 3R má pozitivní vliv na zpomalení šíření viru, ale v Itálii je to také díky novému systému trasování společně s navýšením testovací kapacity. Podle italského Národního institutu zdraví se podařilo podchytit pozitivní případy právě díky trasování, a to ze dvou třetin. V Česku se v současné době podíl pozitivních případů pohybuje kolem 20 %, v Itálii pouze 2,1 %.

Ředitel pro vědu Giuseppe Ippolito vznesl obavy nad znovu otevřením škol 14. září a také nad navrácením k „normálnímu“ životu. Podle jeho slov se může situace velmi rychle zhoršit. „Můžeme jen doufat, že udržíme křivku s minimálním nárůstem hospitalizací,“ uvedl ředitel, který zároveň pochvaluje důsledné trasování a velkou kapacitu testování.