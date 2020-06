Požáry na Sibiři se šíří stále rychleji, přispěla k nim i vlna veder

Podle letecké agentury Avialesoochrana v těžko dostupných končinách na Sibiři, kam se hasiči nedostanou, hoří lesy na ploše 1,15 milionu hektarů. To je rozloha větší než Středočeský kraj.

Nejhůře postižena je republika Sacha (Jakutsko), kde hoří lesy na 929.000 hektarů. V této oblasti se nachází i město Verchojansk, kde byla před týdnem naměřena teplota 38 stupňů Celsia. Pokud se toto měření potvrdí, bude to nejvyšší teplota naměřená v arktických končinách.

The weeks-long heatwave in Russia's #Siberia is a significant climate-related event worthy of attention. An area with data records to 1885, and often one of the coldest places on Earth, just topped 100°F for the first time.



Also sets the stage for another bad wildfire season. pic.twitter.com/dzGrbiiBU7