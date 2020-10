Pravdu o otravě Navalného musí rozkrýt Putin, zní z Washingtonu

Trapné a směšné vysvětlení

Z ruského mlžení a odvádění pozornosti je podle prestižního deníku patrné, že Putin místo toho spustil "dezinformační mašinerii", která má odvrátit nařčení, že nese zodpovědnost za pokus o vraždu Navalného. Opozičník, který se v Německu zotavuje z otravy novičokem, nervovým jedem ze sovětské éry, přitom v rozhovoru pro deník Der Spiegel uvedl, že za útokem na jeho život stál právě kremelský vládce, připomíná editorial.

"Tvrdím, že za tímto zločinem je Putin a nemám žádné jiné vysvětlení pro to, co se stalo. Nemám žádnou jinou verzi tohoto zločinu. Neříkám to, abych si zalichotil, ale vycházím z faktů," cituje Washington Post slova Navalného. Dodává, že Putinův tiskový mluvčí Dmitrij Peskov nicméně obvinění odmítl a přišel s "trapným a směšným" vysvětlením, že otrávený politik pracuje pro CIA.

Navalnyj organizoval místní volební kampaň v Tomsku, následně se mu 20. srpna udělalo během letu do Moskvy nevolno, poukazuje americký server. Doplňuje, že letoun následně nouzově přistál ve městě Omsk.

Jelikož se vše odehrálo v Rusku, událost, která byla jednoznačně pokusem připravit Navalného o život, by měly objasnit ruské úřady, vysvětluje editorial. Kritizuje, že Putin a jeho spolupracovníci místo toho dělají přesný opak.

Salónní hry nikoho neobalamutí

Navalnyj byl 9. září dopraven do Německa, kde tamní lékaři potvrdili, že byl otráven nervovým jedem, ale Rusko takový závěr odmítlo s tím, že jde o "nepodložené obvinění" vůči ruskému státu a produkt "masivní dezinformační kampaně", uvádí washingtonský deník. Podotýká, že o pět dní později Putin podle informací deníku Le Monde sdělil v telefonickém rozhovoru svému francouzskému protějšku Emmanuelu Macronovi, že opoziční předák se mohl otrávit sám, navíc jej označil za "internetového potížistu, který již v minulosti simuloval nemoci".

Rusko se 25. září ohradilo proti tomu, co označuje za "širokou očerňovací kampaň nepodloženě vinící ruské úřady z údajné otravy ruského občana", upozorňuje Washington Post. Připomíná, že podle ruské strany je incident jen "dalším zinscenovaným mytickým nasazením chemických zbraní".

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Moskva také prohlašuje, že Spojené státy a evropské země složení novičoku zkoumaly, což podle ní vyvrací věrohodnost argumentu, že produkt lze spojit výhradně se Sovětským svazem či Ruskem, rekapituluje renomovaný deník. "Jinými slovy: pojďme dál, není to nic zajímavého," dodává.

Putin protestuje až příliš, všímá si vlivný server. Deklaruje, že třída nervových jedů novičok byla vytvořena v Sovětském svazu jako chemická zbraň, kterou zdědilo Rusko, tudíž novičok vlastní stát, kterému Putin vládne.

Vše navíc nasvědčuje tomu, že stejný jed použily ruské tajné služby v roce 2018 při pokusu o vraždu bývalého agenta vojenské rozvědky Sergeje Skripala a jeho dcery v britském Salisbury, vyzdvihuje americký deník. Dodává, že pro vraždy z pohledu Kremlu nepohodlných osob existují precedenty - Anna Politkovská, Alexander Litviněnko či Boris Němcov. "Putin salónními hrami nikoho neobalamutí," uzavírá editorial.