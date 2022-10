Pražský summit mohou mnohé státy vnímat jako náhražku rozšíření EU, píše tisk

Například německý deník Die Welt zvlášť vyzdvihuje, že nového evropského fóra se zúčastní i britská premiérka Liz Trussová, a naznačuje, že jde o projev přiblížení Británie k EU, kterou na počátku roku 2020 opustila.

Projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, iniciátora projektu EPC, a srpnová řeč německého kancléře Olafa Scholze v Praze vyvolaly obavy, že Evropské politické společenství by se mohlo stát "jízdenkou druhé třídy", pokud jde o připojení k EU, poznamenala dnes agentura AP a poukázala na pro řadu uchazečů téměř zamrzlé rozhovory o rozšíření v posledních letech. "Macronovo vymezení, že 'možná nežijeme ve stejném domě, ale sdílíme stejnou ulici' podporuje skepsi, že tyto struktury by mohly odsunout balkánské země a další adepty naneurčito do čekárny," cituje AP Martu Mucznikovou z bruselského expertního střediska European Policy Centre.

"Žádné unijní peníze nebo programy se nenabízejí, ze schůzky nevzejde ani žádná formální deklarace," připomíná AP. "Pokud tento summit půjde dobře, bude cílem setkávání lídrů jednou nebo dvakrát ročně," dodává agentura. Cituje také slova nejmenovaného funkcionáře zapojeného do příprav summitu, že fórum nenahrazuje stávající organizace, struktury a procesy a že by nemělo být vnímáno jako náhražka vstupu do EU, nýbrž by mělo být koncipováno jako "urychlovač". Zemím, které neusilují o vstup do EU, má zase poskytnout "rámec pro strukturovanou součinnost s EU".

"Zda budou tento vzkaz slyšet a zda mu budou věřit mnohé země doufající v přistoupení k největšímu obchodnímu bloku na světě, by mělo být známo do čtvrtečního večera, kdy summit skončí. Důkaz jeho smysluplnosti pravděpodobně přijde až při konání druhého summitu," uzavírá AP.

Podobně vnímá EPC i rakouský deník Wiener Zeitung. "Protože je mnohé ještě nekonkrétní, narážejí Macronovy představy na kritiku, podle níž je prý EPC pouhým nástrojem útěchy pro kandidáty členství v EU. "Myšlenky 'evropského jádra' a 'dvourychlostní Evropy' by mohly dostat nové balení," napsal Wiener Zeitung.

Summit analyzuje i americký deník The Washington Post, který hovoří o "instituci", jejíž podoba má být teprve definována. Macron podle listu zjevně doufá, že EPC se jednou povede lépe než EU, která má spoustu nedostatků. EU nemůže vyloučit nezdárné členy, je bezradná, když chce naopak některý člen odejít, v řadě důležitých otázek mohou členské stát vetovat všechna rozhodnutí a mnoho evropských zemí zůstává mimo EU, připomíná americký list. "Jakkoli jsou Macronovy úmysly prospěšné, Evropa ovšem nepřestane být Evropou jen proto, že má další instituci," upozorňuje list s poukazem na mnoho evropských konfliktů a pří včetně boje Ukrajiny o svou samotnou existenci.

Macron a další evropští lídři se však podle deníku nechtějí vzdát snu o míru, bezpečnosti a harmonii na kontinentě. "Shromáždění tento týden nebude dalším Vestfálským mírem nebo Vídeňským kongresem. Nevyřeší problémy kontinentu, nesjednotí rozdělené ani nezpacifikuje agresory. Ale zaslouží si pozornost a podporu. V dobách, jako je ta naše, je pokojné setkávání o tolik lepší než se nescházet vůbec," uzavírá The Washington Post.

Obsáhle se v dnešním komentáři věnuje německý deník Die Welt účasti britské premiérky Liz Trussové na pražském summitu. "Liz Trussová se v Praze účastní zakládajícího summitu Evropského politického společenství iniciovaného francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Válka Vladimira Putina na Ukrajině dala dohromady státy Evropy," konstatuje deník.

"Teprve minulý týden dostali čeští hostitelé zprávu z Londýna. Potvrzení, které bylo zároveň spjato s oznámením, že britská vláda by chtěla uspořádat případnou následnou schůzku. Tím dává Trussová najevo, že Britové chtějí mít při utváření tohoto nového formátu důležité slovo," píše Die Welt. Podle webu Politico přitom nová britská premiérka navrhuje, aby se nový formát neoznačoval jako "společenství", ale raději jako "fórum".

Podle Die Welt se chtějí Britové bezpodmínečně vyhnout tomu, aby vklouzli do jakékoli struktury, kterou by britští voliči mohli vnímat jako alternativu vůči členství v EU. "Cílem brexitu není špatný, ale jiný vztah s našimi sousedy. Proto je dobré zjistit, kam může pražský summit vést. Britská vláda bude ale skeptická vůči všemu, co nějakým způsobem formalizuje a institucionalizuje," řekl německému listu bývalý britský vyjednávač o brexitu David Frost.