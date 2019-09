Přežije Putinův systém? Profesor poukázal na hlavní problém ruské politiky

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Uplynulou neděli proběhly v Rusku četné volby, včetně těch do moskevského městského zastupitelstva, připomíná profesor Nikolas Gvosdev v komentáři pro server National Interest. Politolog, který přednáší na prestižní U.S. Naval War College, pokládá otázku, co říkají výsledky o zdraví ruského politického systému.