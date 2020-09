Při protestech proti Lukašenkově inauguraci bylo zatčeno 364 lidí

Ve středu a v noci na dnešek vyšly do ulic v metropoli Minsku, ale i Grodnu, Mogilevu, Brestu, Borisovu a dalších běloruských městech tisíce lidí, aby protestovaly proti v pořadí šestému uvedení do úřadu autoritářského prezidenta Lukašenka.

Belarus 2020 AD❗️ Lukashenko's police are not people, they are animals who are only strong in group. pic.twitter.com/Aput2K9Zbw