Při protestech v Bělorusku se zatýkalo, maskovaná komanda bila demonstranty

Na záběrech zpravodajského portálu Telegram jsou zachyceni lidé, jak prchají před maskovanými zásahovými jednotkami v běloruské metropoli Minsku. Někteří demonstranti byli odvedeni a biti.

#Belarus Riot police are beating a man with batons during detention. How long will it continue? #Minsk pic.twitter.com/gQLRtZap8B

Podle opozičních lídrů bylo od začátku protestů v Bělorusku zadrženo už více než 30.000 lidí, uvedla agentura Reuters.

Před týdnem bylo při tradičním velkém nedělním protestu zadrženo více než 300 lidí. Hromadné zatýkání provází nedělní manifestace proti Lukašenkovi prakticky od poloviny srpna. Od té doby lidé protestují proti výsledkům prezidentských voleb z 9. srpna, které považují za zfalšované. Úřady po volbách opět vyhlásily vítězem 66letého Lukašenka, který je ve funkci od roku 1994.

For the fourth Sunday Belarusians protest in local neighborhoods. Despite repressions, violence, and cold. They resist Lukashenka's regime because the people of #Belarus want to live in a democratic and free country. pic.twitter.com/NEOpQt4jRb