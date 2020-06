Při teroristickém útoku v Readingu zahynul Američan, město drželo minutu ticha

Útok v parku Forbury Gardens si kromě třech obětí vyžádal i tři vážně zraněné. Jedním z mrtvých je podle deníku Philadelphia Inquirer Američan Joe Ritchie-Bennett, který žil v Británii 15 let. Britská média informovala, že mezi oběťmi je rovněž 36letý učitel dějin James Furlong, který se s Ritchiem-Bennettem přátelil. "Byl krásný, chytrý, čestný a zábavný," cituje agentura Reuters učitelovy rodiče.

Více než stovka studentů zapálila svíčky a položila květiny na jeho památku. V škole Holt School v nedalekém Wokinghamu, kde Furlong učil, byla vlajka na dvoře stažena na půl žerdi. "Byl tak zapálený do dějin a učení a všechno, co bylo nudné, vše, co pro vás nebylo zajímavé, on udělal zajímavé," řekla BBC učitelova bývalá žačka Molly Collinsová.

"Vyjadřuji nejhlubší soustrast rodinám zabitých při útoku z 20. června," napsal na twitteru velvyslanec Spojených států v Londýně Woody Johnson. "K našemu velkému zármutku je mezi nimi i americký občan," dodal.

