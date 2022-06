Princ Charles neveřejně kritizoval britské plány na deportace migrantů do Rwandy

— Autor: ČTK

Princ Charles v soukromí označil za "otřesné" plány britské vlády na deportaci žadatelů o azyl do Rwandy. Podle agentury Reuters to uvedla některá britská média. První let s migranty by měl být na východ Afriky vypraven příští týden.