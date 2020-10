Pro nezávislost Skotska by hlasovalo 58 procent voličů, ukazuje nový průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pro nezávislost Skotska by nyní hlasoval rekordní počet voličů. Tvrdí to alespoň průzkum veřejného mínění agentury Ipsos Mori. Podle něj by odtržení od zbytku Spojeného království v referendu podpořilo 58 procent Skotů. Referendum o nezávislosti se ve Skotsku konalo v roce 2014. Tehdy hlasovalo 55,3 procenta voličů proti rozbití unie s Anglií, Walesem a Severním Irskem.