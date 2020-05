Proč Rusko nezvládá epidemii koronaviru? Svědectví z Moskvy mluví za vše

Před několik dny, šest týdnů po uzavření Moskvy, jsem byla nakupovat v místních potravinách, píše Michele A. Berdyová, rodačka z USA, která se živí jako spisovatelka a přispívá svými články do časopisu The Moscow Times. Když do mě začal narážet muž přímo u pokladny. Řekla jsem mu, že se musí vzdálit, ale muž byl ohromen a ptal se proč, tak jsem mu vysvětlila, že je nutný odstup minimálně metr a půl od ostatních zákazníků. „To jsem nikdy neslyšel,“ odvětil muž. Takto popisuje své zkušenosti z Moskvy Berdyová pro server POLITICO a dodává, že muž možná sledoval zpravodajství, ale nedokázal pochopit protichůdné informace, které dostal od vlády.

Rusko zastávalo stejný názor jako USA, že virus SARS-CoV-2 se jich netýká a lidé se nemají čeho bát, protože země rychle reagovala. Hranice s Čínou uzavřela 30. dubna a zastavila leteckou dopravu, ochranné vybavení bylo zasláno do každé nemocnice a zdravotníci byli vyškoleni. „Žádný problém, máme to,“ hlásal podle Berdyové Kreml, ale po zvyšování počtu infikovaných v květnu tomu nelze věřit.

V současné době je v Rusku 3 541 mrtvých na covid-19. Tato čísla se neobešla bez kritiky, podle které Rusko upravuje statistiky a snížilo počty o více jak 50 %. Ruské ministerstvo zdravotnictví se ale brání a uvedlo, že pitvy byly provedeny u všech obětí s podezřením na onemocnění covid-19. Podle Berdyové lidé v Rusku umírali na covid-19 dříve, než Rusko začalo s testováním.

Začátkem května Levada-Center, ruská nezávislá volební a sociologická výzkumná organizace, zjistila, že 59 % voličů nedůvěřuje svému prezidentovi, což je podle Berdyové nejnižší hodnocení, které měl Putin za posledních 20 let. 30 % respondentů navíc uvedlo, že jednání Putina ohledně zvládnutí pandemie neschvaluje.

Diskusní pořady v Rusku jsou zahlceny konspiračními teoriemi, že virus vůbec neexistuje anebo že Spojené státy virus vyrobily a nasadily ho do Číny, aby zničili tamní ekonomiku. O teorii, že virus vynalezl Bill Gates, aby mohl vyvinout vakcínu a poté na ní vydělat peníze, se můžete také dozvědět z ruské televize. Podle Berdyové těmto konspiračním teoriím věří mnoho lidí, proto ignorovali přísná ochranná opatření v Moskvě, která byla zavedena 25. března. Žádné sociální distancování, žádné zakrytí obličeje. Nejen že kýchali a kašlali, ale tlačili se ve frontách u pokladen.

Co se týká ekonomické strategie v Rusku, je podle Berdyové zcela odlišná. V jiných zemích se vlády pokoušejí finančně pomoci podnikům a zaměstnancům a poskytují miliardy dolarů. Přestože na začátku dubna mělo Rusko fond asi 143 miliard dolarů (9,8 % HDP), přislíbilo jen 2,8 % HDP na pomoc malým a středním podnikům ve srovnání s fondem v USA, který se blíží k 10 % HDP.

Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů lobuje, aby se pomoc rozšířila na velké podniky, které doposud získaly 1,4 miliardy dolarů od Státní investiční banky, podle Berdyové také uznala vláda dalších 1 151 podniků jako „systémově důležitých“. Vláda argumentovala, že velké podniky nemohou selhat, a proto poskytne další výhody a půjčky.

Berdyová oslovila Nikolaje Petrova, vysoce postaveného výzkumného pracovníka Russia and Eurasia Programme v Londýně a na otázku, proč je Putin ochoten riskovat nedůvěru voličů, odpověděl: „Putin nepotřebuje jejich podporu, spoléhá se na důležité lidi, kteří jsou klíčem ke stabilitě a moci,“ řekl Petrov a dodal: „Putinovou politickou základnou jsou velké podniky, banky a státní společnosti. Nezáleží na občanech, takže Putin nevidí, že až 20 % populace ekonomicky trpí kvůli ochranným opatřením.“