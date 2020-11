Protesty v Bělorusku trvají již 16 týdnů. Cichanouská do Bílého domu, zní z USA

Mimořádně vytrvalé hnutí

Tisíce Bělorusů byly zadrženy, mnoho dalších bylo zmláceno, upozorňuje renomovaný deník. Dodává, že obyvatelstvu je vyhrožováno a je odrazováno od demonstrací - dochází k propouštění ze zaměstnání, vyhazovům z univerzit.

Přesto se Bělorusové nadále účastní protestů proti výsledkům voleb z 9. srpna, které dle washingtonského serveru "ukradl" tamní prezident Alexander Lukašenko a které podle deníku jasně vyhrála právě opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská.

"Navzdory všemu tlaku Lukašenkových bezpečnostních sil, včetně zábleskových granátů a vodních děl, se nenásilné protesty 22. listopadu opět vrátily, již 111. den," pokračuje editorial. Vysvětluje, že tentokrát protestující zkusili jinou taktiku a demonstrace uspořádali v různých ulicích a parcích, aby zabránili jejich potlačení.

Protestní hnutí je mimořádně vytrvalé a dává o sobě vědět znovu a znovu, navzdory omezování komunikačních prostředků a uzavírání veřejné hromadné dopravy, oceňuje americký deník.

"Bělorusové dnes čelili brutální síle, brokovnicím, omračujícím granátům. Stovky byly zadrženy. Část matek se dnes nesetká se svými dětmi, manželky se svými manžely. Režim se nás snaží vyděsit terorem. Ale my se již nebojíme. Váš čas skončil," cituje Washington Post slova Cichanouské, která se nachází v exilu mimo Bělorusko.

Protesty zpravidla probíhají v neděli a posledních týdnech je v tento den zatýkáno více než tisíc lidí, poukazuje vlivný server. Odkazuje na tvrzení běloruské opozice, že od začátku demonstrací bylo v různých městech zadrženo na 30 tisíc osob - 350 přibylo minulou neděli.

Na internetu se například objevilo video zachycující příslušníky bezpečnostních složek, kteří mlátí cyklistu obušky, připomíná editorial. Dodává, že soud následně postiženému vyměřil pokutu v přepočtu téměř 4.500 korun za "porušení nařízení o hromadných akcích", ale obviněn nebyl žádný ze zasahujících policistů.

"Jdu ven"

Zatýkání dopadá také na běloruské novináře a podle jejich asociace bylo k 18. listopadu zadržováno 26 reportérů, včetně hlavní videoeditorky Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda Julie Kostkajové, upozorňuje americký deník. Konstatuje, že ta byla 15. listopadu obviněna z účasti na nepovolené demonstraci, a přestože obvinění odmítá - akci dle svých slov pouze monitorovala jako novinářka -, byla odsouzena na 8 dní vězení.

Podobné tresty dostali také další běloruští novináři, kteří pouze dělali svou práci, kritizuje Washington Post. Upozorňuje, že Lukašenko, který v zemi vládne již čtvrtstoletí, netoleruje svobodu tisku a slova, což je také důvod, proč se tolik lidí tvrdohlavě vrací do ulic.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Běloruští občané znovu ukázali svůj hněv 20. listopadu, když jich tisíce přišly vzdát poslední hold Ramanu Bandarenkovi, jednatřicetiletému demonstrantovi, který zemřel o 8 dní dříve po údajném zmlácení maskovanými příslušníky bezpečnostních sil," pokračuje prestižní deník. Mnozí v davu shromážděném před minským chrámem Zmrtvýchvstání Krista zdvihali do vzduchu zaťaté pěsti a skandovali hesla jako "Jsi hrdina!", "Ať žije Bělorusko" a "Jdu ven" - poslední vzkaz, který po sobě Bandarenko zanechal a který se stal jedním z protestních sloganů.

Nově zvolený americký prezident Joe Biden by proto měl podle vlivného deníku pozvat Svjatlanu Cichanouskou na své uvedení do úřadu a setkat se s ní v Bílém domě, čímž by světu ukázal, že Spojené státy opět začaly podporovat demokracii.