Protipandemická opatření mohou přinést novou ztracenou generaci, varuje ekonom

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Před desetiletím zanechala globální finanční krize hluboké rány v podobě zničených příležitostí a nezaměstnanosti mladých lidí, deklaruje ekonom Guntram Wolff v komentáři pro server The Guardian. Ředitel think tanku Bruegel dodává, že především v Evropě je toto nadále patrné a nyní hrozí, že koronavirová krize bude mít pro lidi mladší 25 let stejné důsledky.