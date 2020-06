Průzkum VCIOM: Změnu ruské ústavy podpořilo 76 procent lidí, kteří již hlasovali

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Změny v ruské ústavě, které umožní prezidentovi Vladimiru Putinovi setrvat v úřadu případně až do roku 2036, zatím podpořilo 76 procent Rusů, kteří dosud odevzdali hlas v referendu. Tvrdí to dnes státní agentura pro výzkum veřejného mínění VCIOM, a to na základě dotazů mezi voliči po odevzdání hlasu. Podle sdělení ústřední volební komise do nedělního večera odhlasovalo 37,2 procenta voličů.