Putin je výtvor temných sil? Šaman, který ho šel vyhnat z Kremlu, dopadl zle

"Soudit mě budou za extremismus, za výzvu ke svržení vlády. Advokáta mám, budu se soudit," uvedl šaman v přepisu telefonního rozhovoru, který se objevil na sociálních sítích. Dodal, že je nyní v hlídaném domě u své sestry v Jakutsku, kam ho na jeden den z psychiatrické léčebny propustili. Jeho pobyt v psychiatrickém zařízení později potvrdily i zdravotnické orgány v Jakutsku.

Za extremismus šamanovi podle právníka opoziční organizace Otevřené Rusko hrozí až čtyřleté vězení. Gabyšev označil prezidenta za výtvor temných sil, které může zvládnout pouze šaman, a za cíl svého pochodu si vytkl "vyhnat" Putina z Kremlu.

Od března, kdy se z Jakutsku vydal na cestu, urazil jednapadesátiletý Gabyšev ze své plánované trasy 3000 kilometrů. Tempem 20 kilometrů za den hodlal dosáhnout ruské metropole v srpnu 2021. Táhl za sebou malý dvoukolák, v němž měl uloženy všechny své osobní věci, včetně tradiční jurty, v níž přespával.

A shaman on a march across Russia who says he wants "to topple Putin" has reportedly been detained and placed in a psychiatric clinic. https://t.co/iStKAaVkOl



Aleksandr Gabyshev left Yakutsk in Russia's Far East earlier this year to walk 8,000 km to Moscow. pic.twitter.com/3R9gGnSbS2