Putin: Navalného netřeba trávit kvůli podpoře tajných služeb USA

"Tento pacient berlínské kliniky využívá v daném případě podpory zvláštních služeb USA. Pokud je to tak, pak je to zajímavé, protože by ho zvláštní služby samozřejmě měly sledovat. Ale to vůbec neznamená, že je ho třeba otrávit, kdo ho potřebuje?" řekl s úsměškem Putin. Kdyby někdo chtěl Navalného otrávit, pak by to "asi dovedl do konce", dodal.

Navalnyj v srpnu zkolaboval za letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Lékaři nemocnice v Omsku, kde byl hospitalizován vyloučili otravu. Po dvou dnech byl Navalnyj převezen v bezvědomí do Německa na kliniku Charité, kde mu byla diagnostikována závažná otrava. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) následně potvrdila, že v krvi kritika Kremlu byla nalezena nervově paralytická látka typu novičok. Moskva i přes výzvy ze zahraničí odmítla zahájit vyšetřování otravy.

Servery The Insider a Bellingcat, německý časopis Der Spiegel a televize CNN na základě společného zjišťování informovaly o údajném odhalení identity osmi předpokládaných pachatelů opozičníkovy otravy. Jsou podle nich spojení s ústavem kriminalistiky FSB, údajně řídícím tajnou laboratoř vyrábějící už od sovětských dob otravné látky a jedy.

Putin toto odhalení dnes označil za pouhý trik, jež cílem je napadnout vedoucí představitele Ruska.

Putin se stále ještě nerozhodl, zda bude při příštích prezidentských volbách v roce 2024 na funkci hlavy státu kandidovat. Řekl to dnes na své výroční tiskové konferenci. Novou kandidaturu mu umožnily letos schválené změny v ústavě Ruské federace.

"Ještě jsem se nerozhodl, jestli do voleb v roce 2024 půjdu, nebo ne," odpověděl Putin na otázku, zda využije tuto možnost, kterou mu úprava základního zákona poskytla. "Udělat to, nebo neudělat, uvidím," dodal s tím, že to záleží i na občanech.

S návrhem první ústavní reformy od přijetí základního zákona v roce 1993 přišel Putin v polovině ledna, oficiálně kvůli posílení role parlamentu při vytváření vlády či sociálním garancím. Mezitím se v balíku změn objevila také možnost "vynulovat" dosavadní prezidentské mandáty, což Putinovi umožňuje znovu kandidovat v roce 2024 a poté se případně ucházet o ještě další šestileté období.