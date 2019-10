Putin pochválil Donalda Trumpa

"Trump provedl daňovou reformu, která dostala hospodářský růst v USA na vysokou úroveň. Dovoz do Spojených států se tak zvýšil," řekl Putin na fóru nazvaném Ruský energetický týden. "Za prezidenta Obamy náš vzájemný obchod klesl z 30 miliard na 20 miliard dolarů, během dvou let Trumpova prezidentství se však zotavil na 25 miliard dolarů ročně. To je pro nás důležité," dodal Putin.

Americká ekonomika roste nepřetržitě už jedenáctým rokem. Loni dosáhl její růst 2,9 procenta, a byl tak nejprudší za tři roky. Hospodářskou expanzi v USA ale teď ohrožuje slábnoucí globální poptávka a vleklý obchodní spor mezi Washingtonem a Pekingem, který má negativní dopady na investice i zpracovatelskou výrobu.

Tempo růstu americké ekonomiky v letošním druhém čtvrtletí zpomalilo na dvě procenta z 3,1 procenta v prvním kvartálu. Americká centrální banka (Fed) minulý měsíc ve snaze o podporu hospodářského růstu snížila už podruhé v letošním roce svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Základní úrok se tak dostal do pásma 1,75 až 2,00 procenta.

Trump se už delší dobu snaží Fed přimět k výraznějšímu snižování úroků, které by podle něj kromě podpory ekonomiky přineslo i pokles nákladů na správu státního dluhu. Minulý měsíc vyzval ke snížení úroků "na nulu, nebo ještě níže".