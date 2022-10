Putin potvrdil, že dnešní údery jsou odvetou za poškození mostu na Krym

Ruské ministerstvo obrany následně uvedlo, že zasáhlo všechny stanovené infrastrukturní a vojenské cíle.

Ukrajinskými městy od východu na západ země včetně Kyjeva dnes dopoledne v několika vlnách otřásly výbuchy. Podle agentury Reuters se jednalo o největší koordinovaný útok na ukrajinské území od prvních týdnů ruské invaze. Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné a výpadky v energetické síti, v Kyjevě podle nich i záběrů na sociálních sítích rakety dopadly mimo jiné na budovu filharmonie, muzea, ale i dětské hřiště.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že útoky jsou součástí speciální vojenské operace, jak Moskva oficiálně nazývá svou invazi na Ukrajinu. Na tiskovém brífinku odkázal novináře s dotazy na ministerstvo obrany.

"Ruské ozbrojené síly dnes masivně zaútočily přesnými střelami s dlouhým doletem na cíle vojenského velení, komunikace a energetickou síť Ukrajiny. Účel útoku byl splněn. Všechny určené objekty byly zasaženy," řekl následně mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

"Je jasné, že ukrajinské tajné služby nařídily, zorganizovaly a provedly teroristický útok s cílem zničit klíčovou civilní infrastrukturu," řekl Putin k útoku na Kerčský most. Kyjev se k zodpovědnosti oficiálně nepřihlásil, ale například list The New York Times s odvoláním na anonymního ukrajinského představitele o víkendu napsal, že výbuch na mostě byl prací ukrajinských tajných služeb.

"Pokud budou pokusy o provedení teroristických útoků na našem území pokračovat, Rusko tvrdě odpoví v míře, která bude odpovídat hrozbě namířené na Ruskou federaci," řekl podle agentury TASS Putin na setkání s členy ruské bezpečnostní rady.