Putin přesvědčoval podnikatele, že byl k válce s Ukrajinou donucen

"To nejhlavnější, aby to bylo pochopeno: To, co se děje, je vynucené opatření. Prostě nezůstaly žádné šance udělat něco jiného," tvrdil Putin. "Abych byl upřímný, jsem dokonce překvapen. Ale ani v jedné otázce se nepohnuli ani o milimetr," dodal.

"Rusko zůstává součástí světové ekonomiky. Nechystáme se poškodit systém, jehož součástí se cítíme být," ujistil Putin s tím, že úřady se připravovaly na zavedení sankcí proti Rusku.

"Chtěl bych se na vás (podnikatele) obrátit s výzvou, abyste přistupovali s pochopením k tomu, co se děje, a solidárně spolupracovali s vládou při hledání nástrojů, které by podpořily výrobu, ekonomiku, pracovní místa, ale přitom by vycházely ze skutečnosti, jak se vytváří," poznamenal Putin, na jehož rozkaz dnes ruská vojska zahájila "speciální operaci", jejímž cílem je podle hlavy státu "demilitarizovat a denacifikovat" Ukrajinu.

Vedomosti připomněly, že Evropská unie ohlásila zavedení sankcí proti 351 ruským poslancům, kteří hlasovali v půli února pro usnesení, vyzývající Putina k uznání nezávislosti separatistické Doněcké a Luhanské lidové republice, jakož i proti 27 organizacím a vysoce postaveným představitelům, kteří podle EU sehráli roli v útoku proti Ukrajině. Jde o členy vlády, banky, podnikatele, představitele silových resortů a osoby zodpovědné za dezinformační válku proti Ukrajině. Sankce zahrnují zmrazení majetku a účtů v EU a zákaz vstupu. EU také postihla financování Ruska, jeho vlády a ústřední banky.