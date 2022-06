Putin prohlásil, že ruské vedení musí navracet území

"Petr Veliký vedl 21 let severní válku. Mohlo by se zdát, že se během ní snažil něco násilně odtrhnout od Švédska. Ale on nic neodtrhával, on to navracel," řekl Putin podle ruskojazyčné redakce BBC při setkání s mladými podnikateli na moskevském výstavišti VDNCH. V areálu si prezident zároveň prohlédl výstavu věnovanou ruskému carovi.

"Soudě podle všeho je i naším údělem navracet a upevňovat," poznamenal ruský prezident. Podle zveřejněného videozáznamu z akce se přitom usmíval.

Putin tvrdí, že Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, aby ji "denacifikovalo" a "demilitarizovalo". Ruské aktivity na Ukrajině Kreml označuje termínem "speciální vojenská operace" a zakazuje ruským médiím, aby používaly slova "invaze" či "válka".

Ruská státní televize dnes před Putinovým vystoupením odvysílala dokument o Petru Velikém. V něm byl podle agentury Reuters panovník zobrazen jako silný vojevůdce, který značně rozšířil ruské území na úkor Švédska a Osmanské říše díky modernizacím provedeným v armádě a vytvoření pravidelného námořnictva.