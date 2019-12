Putin se pustil do NATO: Má zastaralé uvažování

"Blokové stereotypy minulých let v myšlení nemohou být dobrým nástrojem pro hledání a přijetí efektivních řešení v podmínkách rychle a prudce měnících se podmínek současného světa," zdůraznil Putin na poradě s ruskými veliteli v černomořském letovisku Soči. "Spolu s tím jsme nejednou vyjadřovali připravenost ke spolupráci s NATO a projevovali ochotu společně čelit reálným hrozbám, včetně mezinárodního terorismu, lokálních ozbrojených konfliktů a nebezpečí šíření zbraní hromadného ničení," řekl podle agentury TASS.

Putin podle agentury AFP vyjádřil ochotu spolupracovat s NATO "navzdory nekorektnímu a hrubému" chování aliance vůči Moskvě.

Spolupráce mezi Ruskem a NATO fakticky ustala po ruské anexi Krymu a vypuknutí konfliktu mezi proruskými separatisty a vojsky nové prozápadní vlády v Kyjevě na jaře 2014. Moskva zapojení do konfliktu popírá.

Napětí ve vztazích mezi Ruskem a Západem dál zesílilo po útoku nervovou látkou na bývalého ruského zpravodajského důstojníka a jeho dceru v britském Salisbury, za který je podle Londýna odpovědná Moskva.

Ruský prezident dnes podle agentury Reuters také kritizoval expanzi NATO, kterou označil za zbytečnou vzhledem k tomu, že po zhroucení Sovětského svazu v roce 1991 přestala Moskva představovat hrozbu. Rozšiřování NATO představuje pro Rusko hrozbu, uvedl ruský prezident. Doufá však, že převládne společný zájem o společnou bezpečnost.

Reuters poznamenal, že zatímco Putin hovořil, americký prezident Donald Trump před summitem NATO v Londýně peskoval evropské spojence, zejména francouzského prezidenta Emmanuela Macrona za "velice urážlivá" vyjádření o alianci. Berlín zase opakovaně slyší Trumpovu kritiku za to, že vynakládá příliš málo peněz na obranu.

Severoatlantická aliance nepovažuje Rusko za nepřítele, ale odpoví, pokud Rusko napadne Polsko a pobaltské státy. Ujistil o tom v novinovém rozhovoru před summitem NATO generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.

Po ruském postupu na Ukrajině aliance posílila svou přítomnost v trojici pobaltských zemí a Polsku, podle Stoltenberga je to signál Rusku, že se vůči členovi aliance nemůže opakovat "to, co vidíme na Ukrajině".