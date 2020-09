Putin si letos s národem nepopovídá v přímém přenosu

Putin kvůli koronaviru v posledních měsících vystupuje v televizi tak často, že se tradiční debata podle mluvčího stala zbytečnou. Kreml se nicméně vynasnaží zakomponovat "zpětnou reakci od občanů z různých regionů" do Putinovy "velké" tiskové konference, plánované na prosinec.

Putin debatuje s Rusy v přímém přenosu od roku 2001. Loni odpovídal na otázky více než čtyři hodiny, ale i tak stihl zodpovědět jen zlomek položených dotazů.

Ruský politolog Dmitrij Fetisov soudí, že zrušení letošní debaty souvisí jak s tím, že veřejnost je tímto formátem už unavena, tak s tím, že prezident je plně pohroužen do "běloruské agendy".

"Čas pro pohodlné uskutečnění debaty už vypršel," řekl BBC sociolog Jevgenij Ivanov, který zrušení diskuse připisuje napjatému kalendáři nadcházejících událostí: Rusko čekají v půli září regionální a místní volby, možná udeří druhá vlna koronaviru, v Bělorusku pokračují protesty a v USA se v listopadu konají prezidentské volby.

"Lidi zajímá to, o čem není jednoduché hovořit. Prezidentovy odpovědi by mohly vyvolat mnoho negativních ohlasů. Proč si tedy vytvářet problém?" poznamenal Ivanov. Kreml si navíc podle něj není jistý v řadě otázek, například ohledně přetrvání Trumpa v čele USA, otravy opozičního předáka Alexeje Navalného a vlivu tohoto případu na dokončení plynovodu Nord Stream 2. V takové situaci by si musel "dobré zprávy vycucat z prstu".

Navíc i Putin může být unaven. Mnohahodinová debata přestala pro prezidenta hrát "posvátnou sociální roli, ale mění se v každoroční utrpení", usoudila politoložka Taťjana Stanovová.

Loni Putin musel čelit přívalu stížností na pokles životní úrovně a reálných příjmů. Hájil kroky Kremlu a sliboval lepší časy, nicméně ne všechny Rusy uspokojil. "Jenom jeden dotaz: kdy odejdete?" objevil se na televizní obrazovce vzkaz jednoho z diváků. O rok později ale většina voličů v referendu schválila změny v ústavě, které Putinovi otvírají možnost setrvat v Kremlu až do května 2036.