Putin slíbil, že další tvrdá omezení kvůli koronaviru nebudou

Ještě dříve Putinův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že úřady v reakci na rostoucí údaje o počtech nakažených v současnosti neplánují zavést celostátní karanténu.

Rusko dnes zaznamenalo rekordních 317 úmrtí souvisejících s nemocí covid-19 a také 15.700 nových případů nákazy se blíží rekordu, ustanovenému dříve v tomto týdnu, poznamenala agentura Reuters. Od začátku pandemie se v Rusku, které má přibližně 145 milionů obyvatel, nakazilo 1,45 milionu lidí, z nichž téměř 25.000 zemřelo.

"Pokud jde o možnost tvrdých, totálních omezení: Nechystáme se to udělat. Vláda nemá takové plány," řekl Putin na poradě s vedením svazu průmyslníků a podnikatelů. Ačkoliv se počet nakažených zvýšil, zdravotníci se podle šéfa státu naučili s onemocněním bojovat, získali léky a nově též očkovací látky. S nákazou je třeba bojovat dalším testováním, posilováním zdravotnictví, nošením ochranných pomůcek, dodržováním pravidel a očkováním, zdůraznil prezident a vyzval podnikatele, aby se zapojili do výroby ruské vakcíny.

"Je to dobrý byznys. Experti předběžně odhadují tržby z této vakcíny na světovém trhu přibližně na 100 miliard dolarů ročně. To je dobrý byznys s jasnou humanitární přidanou hodnotou. Taková práce je žádaná u nás v Rusku i ve světě," řekl Putin podle agentury Interfax.

Prvořadé je podle něj ochránit před koronavirem Rusy, vývoz vakcíny je důležitý, ale až druhoplánový. Hlavní je nyní vytvořit kapacity pro zvyšování výroby. "A tyto kapacity musí být v prvé řadě zaměřeny na očkování ruských občanů," řekl. "Pokud jde o export, je to důležitý úkol. Samozřejmě lze (vakcínu) prostě prodávat, ale lepší je to vyřešit takovým způsobem, že naši partneři si vytvoří vlastní výrobní kapacity u sebe a my jim tam zařídíme výrobu naší vakcíny," dodal šéf státu.