Putin vyzval Dánsko, aby ignorovalo tlak USA proti Nord Streamu 2

Prezident připustil, že pokud se Nord Stream 2 bude muset vyhnout Dánsku, Moskvu to bude stát více peněz a realizace projektu se trochu zdrží. Nicméně dokončení plynovodu to podle Putina nezabrání.

Nord Stream 2 zdvojnásobí kapacitu přepravy plynu stávající větve Nord Stream z Ruska do Německa. Zároveň to Moskvě umožní obejít Ukrajinu, přes kterou vede hlavní tranzitní cesta pro dodávky důležité energetické suroviny z Ruska do dalších evropských zemí.

Nord Stream 2 je podle komunikačního poradce projektu Steffena Eberta už z více než tří čtvrtin hotový, položeno je přes 1900 kilometrů potrubí. Termín uvedení plynovodu do provozu do konce letošního roku nyní ohrožují jen dánské úřady, které zatím nevydaly povolení pro stavbu v dánských vodách.

Proti projektu se důrazně postavily především Polsko, Ukrajina a Spojené státy. Nord Stream 2 podle Washingtonu příliš zvýší závislost Evropy na Rusku.

"Dánsko je malá země, která se dostala pod silný tlak, a je pouze na ní, zda potvrdí svou nezávislost a prokáže svou svrchovanost," řekl dnes Putin. "Pokud se tak nestane, jsou jiné cesty. Bude to stát víc a trochu nás to zdrží, ale já si myslím, že projekt bude dokončen," dodal.