Putin: Západ zradil Československo, to začalo válku. Házíte vinu na komunisty

Při dnešní schůzce s představiteli některých dalších postsovětských zemí v Petrohradu argumentoval tvrzením, že nikoli Sovětský svaz, ale západní velmoci se snažily usmířit si Adolfa Hitlera a jeho říši. Mnichovskou dohodu o postoupení československých pohraničních území Německu přitom označil za bod, od kterého byla válka nevyhnutelná.

"To, co se stalo v Mnichově, kde takzvané západní demokracie zradily svého spojence (Československo), to začalo válku," zdůraznil Putin. "Právě mnichovská dohoda byla bodem obratu v dějinách, po kterém se druhá světová válka stala nevyhnutelnou. V roce 1938 bylo ještě možné Hitlera zastavit společnou snahou evropských států, to přiznávali i západní vůdci," dodal.

Mnichovskou dohodu v září 1938 spolu s Hitlerem podepsali premiéři Británie, Francie a Itálie.

Putin má podle svých slov dojem, současná Evropa historickou skutečnost vědomě zamlčuje a snaží se vinu za rozpoutání druhé světové války svalit na komunisty. "V minulosti i teď straší Ruskem, ať carským, sovětským či soudobým, nic se nemění, smysl je stále stejný," prohlásil šéf Kremlu.

Ruský prezident tak opakovaně reagoval na zářijovou rezoluci Evropského parlamentu, podle které druhá světová válka začala v důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení. K německým vojáků, kteří 1. září 1939 vtrhli do Polska, se v souladu s tímto ujednáním 17. září přidala sovětská vojska. Rezoluci Putin již několikrát kritizoval a označil ji za lživou.

"Ano, víme, kdo byl Stalin, ale faktem zůstává, že právě nacistické Německo napadlo 1. září 1939 Polsko a 22. června 1941 Sovětský svaz," zdůraznil podle agentury TASS.

Postěžoval si také na ničení hrobů sovětských vojáků v Evropě. "Stalin s tím nemá naprosto nic společného, vždyť vojáci Rudé armády byli prostí lidé, hlavně rolníci a dělníci. Mnozí trpěli pod stalinským režimem," zdůraznil. "Padli, když osvobozovali evropské země od nacismu, a teď jejich památníky strhávají, a to i proto, aby nevyšla najevo pravda o faktickém spiknutí vůdců některých evropských zemí s Hitlerem," dodal.

"Nemůžeme zapomenout a nikdy nezapomeneme na hrdinské činy našich otců," zdůraznil prezident, jehož otec byl za války raněn právě při obraně města, ve kterém se dnešní schůzka konala. "Putinova podrobná lekce o událostech předcházejících druhé světové válce trvala skoro hodinu," poznamenala agentura TASS o setkání prezidentů Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Moldavska a arménského premiéra.