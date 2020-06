Putinovi teče do bot. Je to jen imitace referenda, tvrdí odborník

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Rusové od čtvrtka do příští středy hlasují v referendu o změně ústavy, která by jejich dosavadnímu prezidentovi Vladimíru Putinovi umožnilo setrvat ve své funkci až do roku 2036. Podle odborníků jde ovšem o plebiscit, který jím ve skutečnosti není.